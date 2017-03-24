 Yeşil ışık yaktı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Yeşil ışık yaktı

    Yeşil ışık yaktı

    Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen Bayern Münih'in yıldızı , Alman basınına yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi

    Bordo-mavililerin listesinde yer alan Ribery, Fransa basınına konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Fransız yıldız, "Ya Bayern'de bir yıl daha kalacağım ya da Avrupa'dan ayrılacağım. Şu anda durum bu" ifadesini kullandı. Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 34 yaşındaki orta saha için yönetim maliyet hesaplaması yapıyor.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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