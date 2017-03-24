Yeşil ışık yaktı

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery, Alman basınına yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi

Bordo-mavililerin listesinde yer alan Ribery, Fransa basınına konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Fransız yıldız, "Ya Bayern'de bir yıl daha kalacağım ya da Avrupa'dan ayrılacağım. Şu anda durum bu" ifadesini kullandı. Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 34 yaşındaki orta saha için yönetim maliyet hesaplaması yapıyor.