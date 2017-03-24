Yaya Toure iddiası

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan dünyaca ünlü yıldız bedavaya gelebilir

50. yılında şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kurduğu iskelet kadroyu camiayı heyecanlandırabilecek isimlerle takviye etmek istiyor. Bayern Münih'in dünyaca ünlü orta sahası Ribery, Kayserispor'un 24 yaşındaki orta sahası Deniz Türüç gibi isimlerle ilgilenen bordo-mavililerin listesinde Yaya Toure'nin de olduğu da iddia edildi. Machester City forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu bu sezon üst düzey bir performans ortaya koyamadı. City forması ile ligde 17 maça çıkan ve 4 gol kaydeden Toure, İngiltere Kupası'nda da 3 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Fildişi Sahilli oyuncu takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde de sadece 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. 33 yaşındaki Toure'nin Manchester City ile sözleşmesi bu sezon sona erecek.



'DİKKAT EDİN' DEDİ

Yönetim bu iddialar karşısında sessizliğini korurken, transfer görüşmeleri büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye çalışılıyor. İsimlerin basında çıkmasının ardından rakamların artmasından dert yanan Başkan Muharrem Usta'nın görüşülen menajerlere de bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.



Yunus Emre SEL