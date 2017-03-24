Yaya Toure iddiası
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan dünyaca ünlü yıldız bedavaya gelebilir
'DİKKAT EDİN' DEDİ
Yönetim bu iddialar karşısında sessizliğini korurken, transfer görüşmeleri büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye çalışılıyor. İsimlerin basında çıkmasının ardından rakamların artmasından dert yanan Başkan Muharrem Usta'nın görüşülen menajerlere de bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.
Yunus Emre SEL
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:12
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Yaya Toure iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.