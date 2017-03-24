UEFA'dan 4 kulübe para cezası

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'lar rövanş maçında sahasında Paris Saint Germain'i (PSG) 6-1 yenen Barcelona, çeyrek final turunu getiren son golün atılmasının ardından bazı taraftarlarının sahaya girmesinden dolayı para cezası ödeyecek. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Barcelona-PSG maçında taraftarın sahaya girmesiyle disiplin yönetmenliğinin 16. maddesinin ihlal edildiğini açıklayarak, İspanyol kulübüne 19 bin avro para cezası verildiğini duyurdu.

Kurul aynı zamanda diğer bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Napoli-Real Madrid maçında tribünde yaşanan kural ihlalleri ve taraftar taşkınlıklarından dolayı İtalyan kulübüne 38 bin avro para cezası verdi. Napoli kulübüne verilen cezanın gerekçeleri, tribünlerden sahadaki rakip takımın futbolcularına lazer ışık tutulması, tribünlerdeki çıkış merdivenlerinin bloke edilmesi, sahaya yabancı madde atmak ve tribünde meşale yakmak olarak sıralandı.

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarında da çıkan olaylardan dolayı iki kulübe para cezaları verildi. Meşale yakmak, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşan Rusya'nın Rostov kulübüne de 16 bin avro para cezası getirdi. UEFA en fazla para cezasını ise Fransa'nın Saint-Etienne kulübüne verdi. Manchester United ile karşılaşan Saint-Etienne'nin sahasında oynadığı maçta tribünde yakılan meşaleler, sahaya atılan yabancı maddeler ve çıkan taraftar olaylarından dolayı Fransız kulübüne 50 bin avro para cezası verildiği açıklandı.