UEFA'dan 4 kulübe para cezası
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Napoli, Avrupa Ligi'nde de Rostov ve Saint-Etienne kulüplerine para cezaları verdi.
Kurul aynı zamanda diğer bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Napoli-Real Madrid maçında tribünde yaşanan kural ihlalleri ve taraftar taşkınlıklarından dolayı İtalyan kulübüne 38 bin avro para cezası verdi. Napoli kulübüne verilen cezanın gerekçeleri, tribünlerden sahadaki rakip takımın futbolcularına lazer ışık tutulması, tribünlerdeki çıkış merdivenlerinin bloke edilmesi, sahaya yabancı madde atmak ve tribünde meşale yakmak olarak sıralandı.
Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarında da çıkan olaylardan dolayı iki kulübe para cezaları verildi. Meşale yakmak, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşan Rusya'nın Rostov kulübüne de 16 bin avro para cezası getirdi. UEFA en fazla para cezasını ise Fransa'nın Saint-Etienne kulübüne verdi. Manchester United ile karşılaşan Saint-Etienne'nin sahasında oynadığı maçta tribünde yakılan meşaleler, sahaya atılan yabancı maddeler ve çıkan taraftar olaylarından dolayı Fransız kulübüne 50 bin avro para cezası verildiği açıklandı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:30
- Caner’de son karar yönetimin
Toplam 2
Yorum
Bonservis niye çözülmedi Yönetim Caner'in bonservisini daha bitirmedi mi, ne bekleniyor? Bu adamı 1 milyona bugün al, yarım sezon oynasın, 15 milyona satarsın..
- ‘Fenerbahçe size emanet’
Toplam 4
Yorum
xxx Başkan bir gs lı olarak iyi ki gitmiyorsunuz iyiki hala aykuttan volkandan emreden medet umuyorsunuz..Yoksa fb uçar giderdi..
- Tudor mührü
Toplam 6
Yorum
xxx Hocam sen iyi adamsın belli..Ama elinde bu sistemi oynatacak topçu yok..Yada yanlış zamanda geldin..Bir sezon başı yaşamalıyız seninle
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