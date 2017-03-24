 Trabzonspor’un hazırlık maçı iptal edildi – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Trabzonspor’un hazırlık maçı iptal edildi

    Trabzonspor’un hazırlık maçı iptal edildi

    Trabzonspor, TFF 1’inci Lig ekibi Samsunspor ile Pazar günü oynayacağı hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

    Trabzonspor'un, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 26 Mart Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da saat 16.00'da Samsunspor ile oynayacağı açıklanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.

    Konuyla ilgili olarak kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımız. Haftasonu Medical Park Arena'da Samsunspor ile yapacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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