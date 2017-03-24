Trabzonspor’un hazırlık maçı iptal edildi

Trabzonspor'un, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 26 Mart Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da saat 16.00'da Samsunspor ile oynayacağı açıklanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.



Konuyla ilgili olarak kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımız. Haftasonu Medical Park Arena'da Samsunspor ile yapacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.