Trabzonspor’un hazırlık maçı iptal edildi
Trabzonspor, TFF 1’inci Lig ekibi Samsunspor ile Pazar günü oynayacağı hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 26 Mart Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da saat 16.00'da Samsunspor ile oynayacağı açıklanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.
Konuyla ilgili olarak kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımız. Haftasonu Medical Park Arena'da Samsunspor ile yapacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
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Yorum
Vatandaş Doğrusözlü Fenere verdiği söz tamamen duygusalmış(!!!) demekki. Aziz Yıldırım sonra battık yabancı futbolcu kısıtlaması gelsin diye ağlama ama.
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 7
Yorum
vasat futbol 2 tane sans golunden baska,bir sey yapmadik, zayif finlandiya bile bizi ezdi, bu futbolla ukrayna ve hirvatistan bizi ezer gecer!!!!!!!
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 9
Yorum
FUITBOL USA OZBEKLERIN ESERLERI: OTELIN INSAATI DURDU, SAMIYON TAKIMIN EN IYI OYUNCULARI SATILDI, RIVA FLORYA GITTI.AVRUPA HAYAL SEYIRCI VE SPANSOR YOK.
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