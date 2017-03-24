Trabzonspor'da hedef ilk 4

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılma noktasında yarıştığı rakibi Galatasaray'ı da mağlup ederek üst sıralara doğru yükselişini sürdüren Trabzonspor'un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, sağlam adımlarla yola devam etmek istediklerini söyledi. Zorlu dönemlerden geçtiklerini anlatan Çubukçu, ''İlk yarıda alınan saha sonuçlarının ardından süreç daha da zorlaşmıştı ancak ikinci yarıda çıkış yakalayan bir takımımız var. Ayaklarımızın tam anlamıyla yere sağlam basması lazım. Bu yönde de ilerleyişimiz devam ediyor. Sabırla ve taraftarımızın desteğiyle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz'' dedi.

HEDEF İLK 4

Ligde geride kalan haftalarda ilk 4'e girmek için çalışacaklarını kaydeden Çubukçu, ''Şu anda 5'inci sıradayız. Hedefimiz ilk etapta ligi 4'üncü sırada bitirmek. Öncelikli hedefimiz bu ve bu amaç için uğraşacağız. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var ve şu anda buna odaklandık. Hedeflerimize ulaşma yolunda taraftarımıza da önemli görev düşüyor. Onların desteği bize ayrı bir güç veriyor. İnşallah hep birlikte başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

3 MAÇLIK PRİM SİSTEMİ

Ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan ve Avrupa Kupaları'na katılma noktasında iddialı konuma gelen Trabzonspor'da futbolcular için 3 maçlık prim uygulamasının hayata geçirildiği öğrenildi. Galibiyet ve beraberliğe dayalı prim sisteminde 3'er maçlık prim şartlarının sağlanmasının ardından futbolculara ödemelerinin gerçekleştirildiği ve yönetimin şu anda tüm ödemeleri yaptığı kaydedildi.

MİLLİ ARADA HAZIRLIK MAÇI

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, lige verilen milli arayı boş geçirmeyecek. Bordo mavililerin TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor ile hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi.