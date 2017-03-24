Taraftardan stat temizliği

Bordo-mavili taraftarlar bugün anlamlı bir etkinliğe imza atacak.

Kulüpten yapılan, 'Yeni stadımızı kirletmeyelim' çağrısına olumlu yanıt veren taraftarlar, 14.00'te organize olarak Medical Park Arena'ya gidecek. Stadın her köşesini temizleyecek olan taraftarlar, birliktelik mesajı da verecek. Daha önce bir maçta koltuklara basan taraftara 10 bin koltuk sildirilmişti.