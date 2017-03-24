 Taraftardan stat temizliği – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Taraftardan stat temizliği

    Taraftardan stat temizliği

    Bordo-mavili taraftarlar bugün anlamlı bir etkinliğe imza atacak.

    Kulüpten yapılan, 'Yeni stadımızı kirletmeyelim' çağrısına olumlu yanıt veren taraftarlar, 14.00'te organize olarak Medical Park Arena'ya gidecek. Stadın her köşesini temizleyecek olan taraftarlar, birliktelik mesajı da verecek. Daha önce bir maçta koltuklara basan taraftara 10 bin koltuk sildirilmişti.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:17
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