 Perekli’nin acı günü – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Perekli’nin acı günü

    Perekli’nin acı günü
    Geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayata veda eden Trabzonspor'un eski gol krallarından yazarımız 'nin kardeşi Nusret Çağlar Perekli, dün İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye bordo- mavili camianın ileri gelenleri ile siyasiler katıldı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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