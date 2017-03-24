Muharrem Usta'dan gelecek hesapları

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 50 yıllık mirasın omuzlarında olduğu dönemde Trabzonspor'un yeniden şahlandığını görmek istediklerini belirterek, "Gelecek senenin hesaplarını ve transfer planlamasını sessiz bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir viraja giren Trabzonspor, lig motivasyonunu üst seviyede tutarken, bir taraftan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gelecekle ilgili bir maça bakıp plan yapmadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un önünde önemli bir yol var. Sezon sonuna kadar en iyisini ortaya çıkarmak için motive olmuş durumdayız. Biz gelecekle ilgili planlarımızı bir maça bakarak yapmıyoruz. İşin doğası gereği gelecek seneye ait de bir planımız var. Onları işleteceğiz. Takımın ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Biz takımımızı biliyoruz. İyi ve kötü yönlerimizi, aksayan yönlerimizi iyi biliyoruz. Hangi standartlarda olduğumuzu da biliyoruz. Onları iyi analiz ediyoruz. Bunun üzerine daha iyisi nasıl yapılır diye hesaplarını yapıyoruz. Zamanı geldiğinde de onları hep birlikte göreceğiz. Ama bunu yaparken sessiz ve derinden gidiyoruz" şeklinde konuştu.



Camianın takıma fazlasıyla sahip çıktığını belirten Usta, "50 yıllık mirasın artık bizim omuzlarımızda olduğu dönemdeyiz. Trabzonspor'un yeniden şahlandığını görmek istiyoruz. Bu dönemi yaşayıp geçeceğiz. Tarihe hep birlikte kendimizi, ekibimizi, takımımızı, teknik kadromuzu ve taraftarımızı yazdırmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.