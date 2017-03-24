Muharrem Usta'dan gelecek hesapları
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 50 yıllık mirasın omuzlarında olduğu dönemde Trabzonspor'un yeniden şahlandığını görmek istediklerini belirterek, "Gelecek senenin hesaplarını ve transfer planlamasını sessiz bir şekilde yürütüyoruz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gelecekle ilgili bir maça bakıp plan yapmadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un önünde önemli bir yol var. Sezon sonuna kadar en iyisini ortaya çıkarmak için motive olmuş durumdayız. Biz gelecekle ilgili planlarımızı bir maça bakarak yapmıyoruz. İşin doğası gereği gelecek seneye ait de bir planımız var. Onları işleteceğiz. Takımın ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Biz takımımızı biliyoruz. İyi ve kötü yönlerimizi, aksayan yönlerimizi iyi biliyoruz. Hangi standartlarda olduğumuzu da biliyoruz. Onları iyi analiz ediyoruz. Bunun üzerine daha iyisi nasıl yapılır diye hesaplarını yapıyoruz. Zamanı geldiğinde de onları hep birlikte göreceğiz. Ama bunu yaparken sessiz ve derinden gidiyoruz" şeklinde konuştu.
Camianın takıma fazlasıyla sahip çıktığını belirten Usta, "50 yıllık mirasın artık bizim omuzlarımızda olduğu dönemdeyiz. Trabzonspor'un yeniden şahlandığını görmek istiyoruz. Bu dönemi yaşayıp geçeceğiz. Tarihe hep birlikte kendimizi, ekibimizi, takımımızı, teknik kadromuzu ve taraftarımızı yazdırmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:37
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 2
Yorum
CEB daha ÖNEMLİ göünüyor BİTİRİN ŞU GS YI OLSUN BİTSİN. GS İÇİN ÇALIŞAN YOK. HERKES CEBİNİ DOLDURMANIN PEŞİNDE. GS DA GİTSİN OYNASIN 2 Cİ LİGTE
- PAOK alarmı!
Toplam 2
Yorum
aslan ikinci gros veya ribery olayı yaşamayın yeter artık nasıl yöneticisiniz siz ya onca para dönüyor madem ödeyemiyon niye alıyon akıldamı yok
- "Real, Milan, Barcelona istedi, gitmedim"
Toplam 3
Yorum
özgür yalan hiç koşmam depar atamam çalım atamam takım koşsun ceza sahasına kadar getirsin pası versın ben dokunayım gol olsun klup bulamazsın
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