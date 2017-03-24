Mas: Türkiye muhteşem

Ülkesinde Fox Sports TV’ye konuşan Trabzonspor’un Arjantinli sol beki, “Türkiye müthiş bir ülke. Herkesin gelmesini istiyorum. Trabzon da mükemmel bir şehir” ifadesini kullandı

Arjantin Milli Takımı kampında bulunan Trabzonspor'un sol beki Emmanuel Mas, Türkiye ve Trabzon'a övgü yağdırdı.



"İSTANBUL TAKIMLARI 3-5 BİN KİŞİYE OYNARKEN BİZ..."

Ülkesinde Fox Sports TV'ye konuşan 28 yaşındaki tangocu, "Trabzonspor'u tercih ettiğim için burada eleştirilmiştim. Ama yeni takımımın Arjantin'de bilinmemesi, onların suçu değil. Arjantin'de herkesin tanıdığı G.Saray'ı daha bir hafta önce yendik. Hem de 10 kişi kalıp kalemizde tehlike bile atlatmadan. İstanbul takımları maçlarını 3 bin, 5 bin kişiye oynarken benim takımım 40 bin kişiye oynuyor. Şimdi ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anlıyorum" dedi.



"SÖYLEDİKLERİMDEN FAZLASI VAR"

Mas, Türkiye ve Trabzon için de şunları söyledi: "Türkiye harika bir ülke. İnsanı, kültürü, havası ve yemekleri muhteşem. Herkesin Türkiye'yi görmesini istiyorum. Geldiğinizde söylediklerimden fazlasını bulacaksınız. Trabzon şehri de harika."