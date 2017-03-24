İşin sırrı aile olmak
Teknik direktör Ersun Yanal: Takım olmayı başardık. Aile olduk ve bu sonuçlar ortaya çıktı. Yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağlaması da önemli faktör
BURASI TRABZONSPOR!
Yanal, takımın serinin devam etmesi adına gereken tüm fedakarlıkları yapmaya hazır olduğunu da ifade ederek, "Devre arasında yaptığımız transferler kısa sürede takıma uyum sağladı. Bu kaynaşma da çıkışta önemli faktörlerden birisi. Biz kazandıkça taraftarlarımızın coşkusu arttı ve hep beklediğimiz o futbol oynamaya elverişli hava ortaya çıktı. Burası Trabzonspor. Burada başarısızlığa yer yok. Baştan beri bunun bilinceydik" ifadesini kullandı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:18
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
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