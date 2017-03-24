İşin sırrı aile olmak

Teknik direktör Ersun Yanal: Takım olmayı başardık. Aile olduk ve bu sonuçlar ortaya çıktı. Yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağlaması da önemli faktör

Trabzonspor'da ikinci yarıda yakalanan çıkışısın sezonun geri kalan kısmında da devam etmesi için büyük çaba harcanıyor. Milli maçlar nedeniyle ülkelerinin kamplarına giden oyuncuların yokluğunda kalan futbolcularla özel görüşmeler yapan teknik direktör Ersun Yanal, çıkışın sırrını açıkladı. Başarılı hoca, yükselişin asla tesadüf olmadığını belirterek, "Takım olmayı başardık. Aile olduk ve bu sonuçlar ortaya çıktı. Ama en önemlisi bunu devam ettirebilmek" diye konuştu.



BURASI TRABZONSPOR!

Yanal, takımın serinin devam etmesi adına gereken tüm fedakarlıkları yapmaya hazır olduğunu da ifade ederek, "Devre arasında yaptığımız transferler kısa sürede takıma uyum sağladı. Bu kaynaşma da çıkışta önemli faktörlerden birisi. Biz kazandıkça taraftarlarımızın coşkusu arttı ve hep beklediğimiz o futbol oynamaya elverişli hava ortaya çıktı. Burası Trabzonspor. Burada başarısızlığa yer yok. Baştan beri bunun bilinceydik" ifadesini kullandı.