Hedef İskoçya ve Brezilya

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkmayı planlayan ve bu noktada iyi bir kadro oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor'da futbolcu izleme komitesi çalışmalarını sürdürüyor. İzleme komitesinin İskoçya, Brezilya gibi ülkelerde futbolcu taramalarına devam ettiği ve teknik heyete rapor sunduğu belirtildi.