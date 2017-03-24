 Hedef İskoçya ve Brezilya – Fotomaç – 24 Mart 2017
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HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
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    Hedef İskoçya ve Brezilya

    Hedef İskoçya ve Brezilya
    Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkmayı planlayan ve bu noktada iyi bir kadro oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor'da futbolcu izleme komitesi çalışmalarını sürdürüyor. İzleme komitesinin İskoçya, Brezilya gibi ülkelerde futbolcu taramalarına devam ettiği ve teknik heyete rapor sunduğu belirtildi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:26
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