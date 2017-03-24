 Hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Hazırlıklar sürüyor

    Hazırlıklar sürüyor
    Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. 'nde Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmana milli oyuncular katılmadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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