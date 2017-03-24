Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
TRABZONSPOR’un Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Arena'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle; Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 40 lira, Doğu 80 lira, Batı 100 lira, VIP Silver 200 lira, VIP Gold 250 lira, VIP Platinum 300 lira.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:24
- Türkiye'ye dönüyor mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Yillik 7 Milyon € Aliyor Neden Dönsün ? Yaklasik 3 Yil Sözlesme Kaldi Üste 34 yasina gelirse yinede Dönebillir 1-3 Sezon Oynabillir bence
- Bülent Uygun'dan eleştiri
Toplam 6
Yorum
patoz1 bursaspor anadolu takımı olarak nasıl şampiyon olduysa siz de şampiyon olun. lafı gevelemeyin. başarısızlığa kılıf aramayın.
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 6
Yorum
istifa sayın özbek gs yi kurtarıcam diye ne kadar zarar verdiğinin farkındasın ve ibra olmicaksın bununda farkında ol
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