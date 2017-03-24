 Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

    Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

    TRABZONSPOR’un Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Arena'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle; Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 40 lira, Doğu 80 lira, Batı 100 lira, VIP Silver 200 lira, VIP Gold 250 lira, VIP Platinum 300 lira.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:24
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