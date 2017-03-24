Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı biletleri satışa çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor maçın biletlerini satışa sundu.
8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkası (Güney-Kuzey): 40 TL, Doğu 80 TL, Batı 100 TL, VIP Silver 200 TL, VIP Gold 250 TL, VIP Platinum 300 TL'den satışa çıktı.
8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkası (Güney-Kuzey): 40 TL, Doğu 80 TL, Batı 100 TL, VIP Silver 200 TL, VIP Gold 250 TL, VIP Platinum 300 TL'den satışa çıktı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Türkiye’ye gitmelisiniz!
Toplam 6
Yorum
edirne1903 Tesadüf olamaz. Beşiktaş'a gelen tüm yabancı hocalar birbirinden saygıdeğer çıkıyor. Kıskanılacak bir şey. Ama kulübün felsefesi çok müsait.
- Tunay gelecek
Toplam 8
Yorum
TR Kaliteli topçu alınmalı
- Mas: Türkiye muhteşem
Toplam 17
Yorum
Bordo_Mavi1967 seneyi bırakalım da önümüze bakalım iki hafta sonra maçımız var gelin doldurun hep beraber görelim lider nasıl koltuktan indiriliyor :)
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