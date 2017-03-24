 Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

    Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

    Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı biletleri satışa çıkardı.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor maçın biletlerini satışa sundu.
    8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

    Kale arkası (Güney-Kuzey): 40 TL, Doğu 80 TL, Batı 100 TL, VIP Silver 200 TL, VIP Gold 250 TL, VIP Platinum 300 TL'den satışa çıktı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:23
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