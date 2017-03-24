Avrupanın en iyisi Onur
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 10. yılına giren kaptan Onur, 2017'de kalesinde 3 gol görerek, Avrupa'nın en az gol yiyen kalecisi oldu.
Bordo-mavililerin kaptanı; Buffon (Juventus) 10 maçta 5 gol, Neuer (Bayern Münih) 9 maçta 4 gol, Subasiç (Monaco) 11 maçta 6 gol, Courtois (Chelsea) 9 maçta 8 gol, Navas (Real Madrid) 11 maçta 14 gol ve Stegen (Barcelona) 12 maçta 9 gol gibi önemli kalecilerden daha az gol yedi.
Yapılan araştırmada Manchester City'de Claudio Bravo'nın 3 maçta 6 gol yemesinin ardından kaleyi devralan Willy Caballero ise 6 maçta 2 gol yese de kaleci Onur'un 9 maç istatistiğinin gerisinde kaldı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:26
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Avrupanın en iyisi Onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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