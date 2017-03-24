Avrupanın en iyisi Onur

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 10. yılına giren kaptan Onur, 2017'de kalesinde 3 gol görerek, Avrupa'nın en az gol yiyen kalecisi oldu.

Milli eldiven, Avrupa'nın 5 önemli ligi olan Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde mücadele eden ilk 5 takımın kalecilerinin performanslarına bakılarak yapılan araştırmada önemli isimleri geçti.



Bordo-mavililerin kaptanı; Buffon (Juventus) 10 maçta 5 gol, Neuer (Bayern Münih) 9 maçta 4 gol, Subasiç (Monaco) 11 maçta 6 gol, Courtois (Chelsea) 9 maçta 8 gol, Navas (Real Madrid) 11 maçta 14 gol ve Stegen (Barcelona) 12 maçta 9 gol gibi önemli kalecilerden daha az gol yedi.



Yapılan araştırmada Manchester City'de Claudio Bravo'nın 3 maçta 6 gol yemesinin ardından kaleyi devralan Willy Caballero ise 6 maçta 2 gol yese de kaleci Onur'un 9 maç istatistiğinin gerisinde kaldı.