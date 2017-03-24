 5 yabancıya davet – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    5 yabancıya davet

    5 yabancıya davet

    Trabzonspor kadrosunda yer alan 11 yabancı futbolcunun 5'i de ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

    Bordo-mavililerde Esteban Kosta Rika, Mas Arjantin, Nijerya, Durica ve Bero ise Slovakya Milli Takımı'nda görev verilmesi durumunda forma giyecek. Bordo- mavililerin 3 kalesi de Onur, Esteban ve Uğurcan da milli takım kapmlarında.

    11 milli oyuncu var
    Süper Lig'de ikinci yarıda 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da, 11 oyuncu milli takım kamplarında yer alıyor. Onur, Olcay ve Okay A Milli Takım, Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı Ümit Milli Takım, Abdülkadir Ömür ise U19 Milli Takımı'nda görev verilmesi halinde ay yıldızlı formayı giyecek.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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