5 yabancıya davet
Trabzonspor kadrosunda yer alan 11 yabancı futbolcunun 5'i de ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
11 milli oyuncu var
Süper Lig'de ikinci yarıda 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da, 11 oyuncu milli takım kamplarında yer alıyor. Onur, Olcay ve Okay A Milli Takım, Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı Ümit Milli Takım, Abdülkadir Ömür ise U19 Milli Takımı'nda görev verilmesi halinde ay yıldızlı formayı giyecek.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:55
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
5 yabancıya davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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