Tunay gelecek
Bordo-mavililerin, Kasımpaşa’nın 26 yaşındaki orta sahası ile masaya oturduğu ve anlaşma sağlandığı belirtiliyor.
Gelecek sezon 50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma yolunda şimdiden girişimlere başlayan Trabzonspor yönetimi, ilk etapta Türkiye içerisinden alacağı oyuncuların işini bitirecek. Teknik direktör Ersun Yanal ile ayrıntılı bir değerlendirme yapan Başkan Muharrem Usta'nın önce Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tunay Torun ile masaya oturduğu öğrenildi. Henüz bu konuda el sıkışılmasa da görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.
35 GOLE KATKI YAPTI
Kasımpaşa ile toplam 102 maça çıkan Tunay, 13 kez rakip fileleri sarsarken, 22 de asist yaparak 35 gole doğrudan katkı yaptı. Milli Takım formasını 9 kez giyen Tunay'ı Ersun Yanal'ın çok istediği belirtiliyor. Tunay büyük ihtimalle önümüzdeki dönem Trabzon'da olacak.
35 GOLE KATKI YAPTI
Kasımpaşa ile toplam 102 maça çıkan Tunay, 13 kez rakip fileleri sarsarken, 22 de asist yaparak 35 gole doğrudan katkı yaptı. Milli Takım formasını 9 kez giyen Tunay'ı Ersun Yanal'ın çok istediği belirtiliyor. Tunay büyük ihtimalle önümüzdeki dönem Trabzon'da olacak.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Tunay gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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