 Tunay gelecek – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Tunay gelecek

    Tunay gelecek

    Bordo-mavililerin, ’nın 26 yaşındaki orta sahası ile masaya oturduğu ve anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

    Gelecek sezon 50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma yolunda şimdiden girişimlere başlayan yönetimi, ilk etapta Türkiye içerisinden alacağı oyuncuların işini bitirecek. Teknik direktör ile ayrıntılı bir değerlendirme yapan Başkan 'nın önce ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile masaya oturduğu öğrenildi. Henüz bu konuda el sıkışılmasa da görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

    35 GOLE KATKI YAPTI
    Kasımpaşa ile toplam 102 maça çıkan Tunay, 13 kez rakip fileleri sarsarken, 22 de asist yaparak 35 gole doğrudan katkı yaptı. Milli Takım formasını 9 kez giyen Tunay'ı Ersun Yanal'ın çok istediği belirtiliyor. Tunay büyük ihtimalle önümüzdeki dönem Trabzon'da olacak.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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