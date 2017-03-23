Trabzonspor’un dört şövalyesi
N’Doye ve Uğur 3’er gol, 1’er asist, Yusuf Yazıcı 3 gol, 3 asist, Olcay Şahan ise 1 gol ve 5 asistle takımı sırtladı.
Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor'da 4 isim, ikinci yarıda atılan gollerde pay sahibi oldu, takımı şaha kaldırdı. Bordo-mavili takımda N'Doye ve Uğur Demirok 3'er gol, 1'er asist, Yusuf Yazıcı 3 gol, 3 asist, Olcay Şahan ise 1 gol ve 5 asistle takımı sırtladı. 2'nci yarıda Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 9, Dame N'Doye ise 8 maçta forma şansı buldu.
İkinci yarıda skora en çok katkı sağlayan 4 oyuncu arasında en istikrarlısı ise 9 maçta 804 dakika sahada kalan Olcay Şahan oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Olcay'ı 9 maçta 785 dakika ile Uğur Demirok takip etti. Bordo mavililerde ligin ikinci yarısında genç futbolcu Yusuf Yazıcı 9 maçta 707 dakika, 32 yaşındaki Senegalli forvet N'Doye ise 8 maçta 470 dakika süre aldı.
TATİLDE DE ÇALIŞIYOR
Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan G.Saray derbisinin ardından 3 günlük izne çıkan bordo-mavililerde Senegalli forvet N'Doye, tatilde de çalışmalarını aksatmadı ve formunu korumaya çalıştı. N'Doye, Trabzonspor forması ile bu sezon 24 maçta bin 656 dakika sahada kaldı, toplamda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
İkinci yarıda skora en çok katkı sağlayan 4 oyuncu arasında en istikrarlısı ise 9 maçta 804 dakika sahada kalan Olcay Şahan oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Olcay'ı 9 maçta 785 dakika ile Uğur Demirok takip etti. Bordo mavililerde ligin ikinci yarısında genç futbolcu Yusuf Yazıcı 9 maçta 707 dakika, 32 yaşındaki Senegalli forvet N'Doye ise 8 maçta 470 dakika süre aldı.
TATİLDE DE ÇALIŞIYOR
Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan G.Saray derbisinin ardından 3 günlük izne çıkan bordo-mavililerde Senegalli forvet N'Doye, tatilde de çalışmalarını aksatmadı ve formunu korumaya çalıştı. N'Doye, Trabzonspor forması ile bu sezon 24 maçta bin 656 dakika sahada kaldı, toplamda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:40
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fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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