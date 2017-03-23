 Trabzonspor’un dört şövalyesi – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’un dört şövalyesi

    Trabzonspor’un dört şövalyesi

    N’Doye ve Uğur 3’er gol, 1’er asist, Yusuf Yazıcı 3 gol, 3 asist, Olcay Şahan ise 1 gol ve 5 asistle takımı sırtladı.

    Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen 'da 4 isim, ikinci yarıda atılan gollerde pay sahibi oldu, takımı şaha kaldırdı. Bordo-mavili takımda N'Doye ve Uğur Demirok 3'er gol, 1'er asist, Yusuf Yazıcı 3 gol, 3 asist, Olcay Şahan ise 1 gol ve 5 asistle takımı sırtladı. 2'nci yarıda Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 9, Dame N'Doye ise 8 maçta forma şansı buldu.

    İkinci yarıda skora en çok katkı sağlayan 4 oyuncu arasında en istikrarlısı ise 9 maçta 804 dakika sahada kalan Olcay Şahan oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Olcay'ı 9 maçta 785 dakika ile Uğur Demirok takip etti. Bordo mavililerde ligin ikinci yarısında genç futbolcu Yusuf Yazıcı 9 maçta 707 dakika, 32 yaşındaki Senegalli forvet N'Doye ise 8 maçta 470 dakika süre aldı.

    TATİLDE DE ÇALIŞIYOR
    Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan G.Saray derbisinin ardından 3 günlük izne çıkan bordo-mavililerde Senegalli forvet N'Doye, tatilde de çalışmalarını aksatmadı ve formunu korumaya çalıştı. N'Doye, Trabzonspor forması ile bu sezon 24 maçta bin 656 dakika sahada kaldı, toplamda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’un dört şövalyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.