 Trabzonspor'da Rizespor mesaisi sürdü – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'da Rizespor mesaisi sürdü

    Trabzonspor'da Rizespor mesaisi sürdü

    Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan Onur, Olcay, Okay Yokuşlu, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazacı, Abdilkadir Ömer, Mas, Onazi, Durica ve Bero yer almadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

    Teknik Direktör Ersun Yanal, milli oyuncuların yokluğundan A takım antrenmanına davet ettiği genç oyuncularla yakından ilgilendiği belirtildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:45
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