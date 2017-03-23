Trabzonspor'da Rizespor mesaisi sürdü
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal, milli oyuncuların yokluğundan A takım antrenmanına davet ettiği genç oyuncularla yakından ilgilendiği belirtildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:45
- Gemi batıyor!
Toplam 28
Yorum
Oğuz Tüzük çıkartılıp kulüpler dernek statüsünden çıkarılır kişilere satılabilmeli 3 büyükler PSG neyse o olur 2-3 seneye o zman .
- Mesut iddiası
Toplam 25
Yorum
Fenerbahçe Soru yanlış olmuş. Kariyeri büyük takımlarda geçen, en iyi hocalarla çalışmış Mesut Özil'e Aykut Kocaman hocalık yapabilir mi olmalı.
- Gemi batıyor!
Toplam 28
Yorum
Hattori Fazla söze gerek yok nasıl chelsea , city zengin iş adamlarına satılıyorsa GS da satılmalı ve parayı bastırıp en iyi futbolcular alınmalı.
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