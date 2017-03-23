Seriyi 10’a çıkarmalıyız

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavililer, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta da seriyi 10'a çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Komşumuz Rizespor ile oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Ondan sonra diğer maçlara bakacağız" dedi.