 Seriyi 10’a çıkarmalıyız – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Seriyi 10’a çıkarmalıyız

    Seriyi 10’a çıkarmalıyız
    Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavililer, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta da seriyi 10'a çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Komşumuz Rizespor ile oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Ondan sonra diğer maçlara bakacağız" dedi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
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