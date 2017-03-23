Seriyi 10’a çıkarmalıyız
Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavililer, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta da seriyi 10'a çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Komşumuz Rizespor ile oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Ondan sonra diğer maçlara bakacağız" dedi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Seriyi 10’a çıkarmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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