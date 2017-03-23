Ribery bombası!
Trabzonspor, 50. yıl için artık çok büyük düşünüyor. Bu bir rüya değil! Gelecek yıl şampiyon olmak isteyen yönetim, Bayern Münih’in dünyaca ünlü orta sahasının peşine düştü.
Trabzonspor'da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Takımın sezonun ikinci yarısında yakaladığı havadan sonra daha da moralli şekilde çalışan yönetim, taraftarları heyecanlandıracak ve tribünleri dolduracak bir ismi takıma kazandırma noktasında çalışma yapıyor. Bordo-mavililerin bu arayışta olduğunu bilen menajerler ise kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor.
SÜRPRİZ ÖNERİ
Karadeniz ekibinin son olarak menajerler tarafından çok sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'yi Trabzonspor'a önerdi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimalini araştıran yönetimin ise maliyet konusunda çok ciddi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda Alman ekibinin kapısını çalacağı vurgulanıyor. Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Bu sezon Münih'te 22 maça çıkan ve 3 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Ribery'nin transfer iddiasıyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TAM 25 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Futbol kariyerine Fransa'da pek çok farklı kulüpte oynayarak başlayan Ribery, 2005 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray ile olan 3.5 yıllık sözleşmesinin bitmesini beklemeden ayrıldı ve Fransa'nın Marsilya kulübü ile anlaştı. 2005- 07 yılları arasında bu takımın formasını giydi ve oynadığı 60 maçta 11 gol kaydetti. 7 Haziran 2007 tarihinde Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, Ribery'ye talip oldu. Pazarlıkların ardından 25 milyon euro karşılığında transfer gerçekleşti. 2007 yılında Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Ribery, halen Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı formalarını giyiyor.
YUNUS EMRE SEL
SÜRPRİZ ÖNERİ
Karadeniz ekibinin son olarak menajerler tarafından çok sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'yi Trabzonspor'a önerdi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimalini araştıran yönetimin ise maliyet konusunda çok ciddi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda Alman ekibinin kapısını çalacağı vurgulanıyor. Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Bu sezon Münih'te 22 maça çıkan ve 3 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Ribery'nin transfer iddiasıyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TAM 25 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Futbol kariyerine Fransa'da pek çok farklı kulüpte oynayarak başlayan Ribery, 2005 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray ile olan 3.5 yıllık sözleşmesinin bitmesini beklemeden ayrıldı ve Fransa'nın Marsilya kulübü ile anlaştı. 2005- 07 yılları arasında bu takımın formasını giydi ve oynadığı 60 maçta 11 gol kaydetti. 7 Haziran 2007 tarihinde Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, Ribery'ye talip oldu. Pazarlıkların ardından 25 milyon euro karşılığında transfer gerçekleşti. 2007 yılında Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Ribery, halen Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı formalarını giyiyor.
YUNUS EMRE SEL
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
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