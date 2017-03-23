Real Madrid sistemi yolda
Başkan Muharrem Usta'nın altyapı hamlesi için görüşme yaptığı takımın dünyaca ünlü Real Madrid olduğu iddia edildi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni antrenman sahalarını ve binalarını altyapının hizmetine sunmayı amaçlayan Usta'nın, İstanbul'da Real altyapısının kurmayları ile bir araya geldiği öğrenildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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