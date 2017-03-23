 Real Madrid sistemi yolda – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    sistemi yolda

    Real Madrid sistemi yolda
    Başkan 'nın altyapı hamlesi için görüşme yaptığı takımın dünyaca ünlü Real Madrid olduğu iddia edildi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni antrenman sahalarını ve binalarını altyapının hizmetine sunmayı amaçlayan Usta'nın, İstanbul'da Real altyapısının kurmayları ile bir araya geldiği öğrenildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:38
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