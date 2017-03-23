 Önemli bir kazanç – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Önemli bir kazanç

    Önemli bir kazanç
    İkinci yarıda 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kasasına da ciddi bir para koydu. İlk yarıdaki puan kayıpları nedeniyle ekonomik anlamda da sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavililerin, galibiyetlerin ardından kazanılan paranın yine çok büyük bir bölümünü oyunculara ödediği öğrenildi. 7 galibiyet nedeniyle 9 milyon 100, 2 beraberlik nedeniyle de 1 milyon 300 bin TL gelir elde etti.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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