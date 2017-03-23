Önemli bir kazanç
İkinci yarıda 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kasasına da ciddi bir para koydu. İlk yarıdaki puan kayıpları nedeniyle ekonomik anlamda da sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavililerin, galibiyetlerin ardından kazanılan paranın yine çok büyük bir bölümünü oyunculara ödediği öğrenildi. Trabzonspor 7 galibiyet nedeniyle 9 milyon 100, 2 beraberlik nedeniyle de 1 milyon 300 bin TL gelir elde etti.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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