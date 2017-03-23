İki Arjantinli arasındaki fark
Fırtına'nın sol beklerinin ikisi de Arjantinli ama performansları çok farklı.
Sezon başında 1.4 milyon euro'ya alınan Ibanez, sadece 5 lig maçında görev yaptı ve galibiyet yüzü görmedi. Devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya gelen Mas ise 9 lig maçının tamamında forma giyip 1 gol attı, yenilgi görmedi.
LUİS İBANEZ VEDA HAZIRLIĞINDA
Sol bek İbanez sezon sonunda bordo-mavililerle yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor'da 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan İbanez, bordo-mavili forma ile lig ve kupada toplamda 9 karşılaşmada 543 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Fırtına'nın oynadığı son 3 maçta da 18 kişilik kadroda yer almadı.
LUİS İBANEZ VEDA HAZIRLIĞINDA
Sol bek İbanez sezon sonunda bordo-mavililerle yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor'da 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan İbanez, bordo-mavili forma ile lig ve kupada toplamda 9 karşılaşmada 543 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Fırtına'nın oynadığı son 3 maçta da 18 kişilik kadroda yer almadı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
İki Arjantinli arasındaki fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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