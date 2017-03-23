 İki Arjantinli arasındaki fark – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İki Arjantinli arasındaki fark

    İki Arjantinli arasındaki fark

    Fırtına'nın sol beklerinin ikisi de Arjantinli ama performansları çok farklı.

    Sezon başında 1.4 milyon euro'ya alınan Ibanez, sadece 5 lig maçında görev yaptı ve galibiyet yüzü görmedi. Devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya gelen Mas ise 9 lig maçının tamamında forma giyip 1 gol attı, yenilgi görmedi.

    LUİS İBANEZ VEDA HAZIRLIĞINDA
    Sol bek İbanez sezon sonunda bordo-mavililerle yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor'da 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan İbanez, bordo-mavili forma ile lig ve kupada toplamda 9 karşılaşmada 543 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Fırtına'nın oynadığı son 3 maçta da 18 kişilik kadroda yer almadı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki Arjantinli arasındaki fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.