İki Arjantinli arasındaki fark

Fırtına'nın sol beklerinin ikisi de Arjantinli ama performansları çok farklı.

Sezon başında 1.4 milyon euro'ya alınan Ibanez, sadece 5 lig maçında görev yaptı ve galibiyet yüzü görmedi. Devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya gelen Mas ise 9 lig maçının tamamında forma giyip 1 gol attı, yenilgi görmedi.



LUİS İBANEZ VEDA HAZIRLIĞINDA

Sol bek İbanez sezon sonunda bordo-mavililerle yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor'da 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan İbanez, bordo-mavili forma ile lig ve kupada toplamda 9 karşılaşmada 543 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Fırtına'nın oynadığı son 3 maçta da 18 kişilik kadroda yer almadı.