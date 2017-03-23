Herkes hazır olsun
Teknik direktör Ersun Yanal'dan oyuncularına mesaj...
3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan bordo- mavililerde tecrübeli hoca, zorlu bir sürece girdiklerini ve herkesin forma için hazır olması gerektiğinin altını çizerken, "Pereira, Uğur ve Yusuf bu maçta bizimle olamayacak. Bu arkadaşlarınızın yerini doldurmak için herkes hazır olsun" diyerek oyuncularına uyarıda bulundu.
DURURSAK DÜŞERİZ
Yanal, ligin ikinci yarısında iyi bir hava yakaladıklarını, bunun devam etmesi için de rehavetten uzak durmaları gerektiğini belirtti. Başarılı hoca, "Durursak düşeriz. Bunu herkes çok iyi biliyor. O nedenle her geçen gün işin ciddiyetini daha iyi kavrayıp, sorumluluğumuzun gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Bunu yaptığımızda sezon sonu hak ettiğimiz yerde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
DURURSAK DÜŞERİZ
Yanal, ligin ikinci yarısında iyi bir hava yakaladıklarını, bunun devam etmesi için de rehavetten uzak durmaları gerektiğini belirtti. Başarılı hoca, "Durursak düşeriz. Bunu herkes çok iyi biliyor. O nedenle her geçen gün işin ciddiyetini daha iyi kavrayıp, sorumluluğumuzun gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Bunu yaptığımızda sezon sonu hak ettiğimiz yerde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
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Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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