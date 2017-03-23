Teknik direktör Ersun Yanal'dan oyuncularına mesaj...

3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan bordo- mavililerde tecrübeli hoca, zorlu bir sürece girdiklerini ve herkesin forma için hazır olması gerektiğinin altını çizerken, "Pereira, Uğur ve Yusuf bu maçta bizimle olamayacak. Bu arkadaşlarınızın yerini doldurmak için herkes hazır olsun" diyerek oyuncularına uyarıda bulundu.



DURURSAK DÜŞERİZ

Yanal, ligin ikinci yarısında iyi bir hava yakaladıklarını, bunun devam etmesi için de rehavetten uzak durmaları gerektiğini belirtti. Başarılı hoca, "Durursak düşeriz. Bunu herkes çok iyi biliyor. O nedenle her geçen gün işin ciddiyetini daha iyi kavrayıp, sorumluluğumuzun gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Bunu yaptığımızda sezon sonu hak ettiğimiz yerde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.