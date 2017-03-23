Fırtına'dan milli takımlara 11 isim

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da 11 oyuncu ülkelerinin milli takımlarında görev yapacak. Onur, Olcay Şahan ve Okay Yokuşlu A Milli Takımı, Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı Ümit Milli Takım, Abdülkadir Ömür ise U19 Milli Takımı'nda görev verilmesi halinde ay yıldızlı formayı giyecek.

5 YABANCI DA ÜLKELERİNİN MİLLİ TAKIMLARINDA

Trabzonspor kadrosunda yer alan 11 yabancı futbolcunun 5'i de ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bordo mavililerde Esteban Alvarado Kosta Rika A Milli Takımı, Emmanuel Mas Arjantin A Milli Takımı, Onazi Nijerya A Milli Takımı, Jan Durica ve Matus Bero ise Slovakya A Milli Takımı'nda görev verilmesi durumunda forma giyecek.

3 KALECİ DE MİLLİ

Ligin ikinci yarısında kalesinde sadece 3 gol görerek bu alanda da dikkat çekmeyi başaran Trabzonspor'da kaleci Onur da A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bordo mavililerde ikinci kaleci konumunda yer alan Esteban Kosta Rika A Milli Takımı, 3'üncü kaleci olan genç isim Uğurcan Çakır da Ümit Milli Takım kadrosunda yer almayı başardı.

İZLEME KOMİTESİ İSKOÇYA VE BREZİLYA'DA KAMP KURDU

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkmayı planlayan ve bu noktada iyi bir kadro oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor'da futbolcu izleme komitesinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bordo mavili izleme komitesinin İskoçya, Brezilya gibi ülkelerde futbolcu taramalarına devam ettiği ve teknik heyete rapor sunduğu belirtildi.

ANTRENMANLARA ALT YAPIDAN TAKVİYE

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını 11 eksikle sürdürüyor. Bordo mavililerde 11 futbolcunun ülkelerinin milli takım kamplarında yer alması nedeniyle alt yapıdan antrenmanlara oyuncu takviyesinin yapılacağı kaydedildi.