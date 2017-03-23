 Çok büyüksün Yusuf – Fotomaç – 23 Mart 2017
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HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
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    Çok büyüksün Yusuf

    Çok büyüksün Yusuf

    ile çıktığı 14 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, saha dışında yaptıklarıyla da alkış alıyor.

    Yusuf, Guatemala'da 2015'te dünya şampiyonu olduğu Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'ni hiç unutmadı. ile 2022'ye kadar sözleşme uzatan Yazıcı'nın, 25 bin TL'lik aylığının yarısını şampiyon olduğu Erdoğdu Lisesi'ne vermesi takdirle karşılandı. 20 yaşındaki futbolcu, "Kendime söz vermiştim. Profesyonel sözleşmeye imza atarsam, alacağım paranın yarısını okuluma destek amaçlı verecektim. Şimdi içim rahat" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:35
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