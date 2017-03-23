Çok büyüksün Yusuf
Trabzonspor ile çıktığı 14 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, saha dışında yaptıklarıyla da alkış alıyor.
Yusuf, Guatemala'da 2015'te dünya şampiyonu olduğu Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'ni hiç unutmadı. Trabzonspor ile 2022'ye kadar sözleşme uzatan Yazıcı'nın, 25 bin TL'lik aylığının yarısını şampiyon olduğu Erdoğdu Lisesi'ne vermesi takdirle karşılandı. 20 yaşındaki futbolcu, "Kendime söz vermiştim. Profesyonel sözleşmeye imza atarsam, alacağım paranın yarısını okuluma destek amaçlı verecektim. Şimdi içim rahat" diye konuştu.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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