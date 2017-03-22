 Turkcell’de ilk sıra N’Doye’nin – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Turkcell’de ilk sıra N’Doye’nin

    Turkcell’de ilk sıra N’Doye’nin
    Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 25. haftanın en popüler golü 'un yıldızı Dame N'Doye'den geldi. Bu hafta atılan 33 gol, 76 bin 988 kez izlenirken bordo-mavilileri Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren gol, 13 bin 680 kez takip edildi. N'Doye bu alanda birinci oldu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turkcell’de ilk sıra N’Doye’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.