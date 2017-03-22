Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü

Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor'da 4 isim, 2'nci yarıda atılan gollerde pay sahibi oldu. Bordo mavili takımda N'Doye ve Uğur Demirok 3'er gol, 1'er asist, Yusuf Yazıcı 3 gol, 3 asist, Olcay Şahan ise 1 gol ve 5 asistle takımı sırtladı. 2'nci yarıda Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 9, Dame N'Doye ise 8 maçta forma şansı buldu.

EN İSTİKRARLISI OLCAY

Trabzonspor'da 2'nci yarıda skora en çok katkı sağlayan 4 oyuncu arasında en istikrarlısı ise 9 maçta 804 dakika sahada kalan Olcay Şahan oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ı 9 maçta 785 dakika ile Uğur Demirok takip etti. Bordo mavililerde ligin ikinci yarısında genç futbolcu Yusuf Yazıcı 9 maçta 707 dakika, 32 yaşındaki Senegalli forvet Dame N'Doye ise 8 maçta 470 dakika süre aldı.

IBANEZ AYRILIK İÇİN GÜN SAYIYOR

Trabzonspor'un sezon başında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı sol bek Luis Ibanez'in sezon sonunda bordo mavililerde yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Trabzonspor'da forma şansı bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak bu sezon 2 ayrı takımın formalarını giydiği için aynı sezonda kural gereği 3'üncü transferini gerçekleştiremeyen Arjantinli futbolcunun, ayrılık için sezon sonunu beklediği kaydedildi. Trabzonspor'da 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan Ibanez, bordo mavili forma ile lig ve kupada toplamda 9 maçta 543 dakika sahada kaldı. Ibanez, Trabzonspor'un oynadığı son 3 karşılaşmada da 18 kişilik kadroda yer almadı.

N'DOYE TATİLDE DE ÇALIŞIYOR

Trabzonspor'da son maçlarda yükselen formu ile dikkat çeken forvet oyuncusu Dame N'Doye, izin günlerini de çalışarak geçiriyor. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından 3 günlük izne çıkan bordo mavililerde Senegalli futbolcu, tatilde de çalışmalarını aksatmıyor ve formunu korumaya çalışıyor. N'Doye Trabzonspor forması ile bu sezon 24 maçta 1656 dakika sahada kaldı, toplamda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.