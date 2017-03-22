Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı ve aynı mevkide görev yapan Luis Ibanez ve Emmanuel Mas, gösterdikleri farklı performanslarla dikkati çekti.
Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.
Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 90, Osmanlıspor maçında 19, Beşiktaş maçında 11, Gaziantepspor maçında da 1 dakika forma şansı bulan sol kanat oyuncusu, son 13 maçta takımda yer alamadı.
A takımda son haftalarda kadroya girme şansı dahi bulamayan Ibanez, bordo-mavili takımın 21 yaş altı takımında oynamaya başladı.
Ibanez, 21 Yaş Altı Ligi'nde Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Bordo-mavili futbolcu, bu 5 maçta 450 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.
- Mas, firesiz gidiyor
Trabzonspor'un devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avroya transfer ettiği sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ise ligin ikinci bölümünde 9 lig maçının tamamında 810 dakika forma giydi.
Mas, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarının tamamında görev yaptı.
Bordo-mavili futbolcu, Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.
Mas, bordo-mavili forma altında ilk kez Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 24 Mart'ta Şili, 28 Mart'ta Bolivya ile yapacağı kampa davet edildi.
- Ibanez galibiyet, Mas yenilgi yaşayamadı
Trabzonspor'da Ibanez forma giydiği maçlarda galibiyet yaşayamazken, Emmanuel Mas ise yenilgi görmedi.
Ibanez'in forma giydiği 5 lig maçında bordo-mavililer, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Mas'ın oynadığı maçlarda ise Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:39
- Bakambu bombası!
Toplam 12
Yorum
dctrblack Bakambu. bu adamı 3-4 € bile versen faz la 2-3 ten öte rakam etmez kaldıki ispanya 2. ligine düşmüş bir takımın vasat futbolcusu avrupadan biri istese her rakama satarlar ama türkiyeden talep olunca fiyat uçuyor ben 18 e falan çıktıklarını zannetmiyorum olsa olsa 1.8 dir o
- Deniz geliyor
Toplam 9
Yorum
54 imparatorluğu hatırlar herkez sanırım.sefa yılmaz.o daha iyi performans sergiliyordu.fakat her futbolcu trabzonspora ayak uyduramaz.
- Fabri hedef büyüttü!
Toplam 10
Yorum
helal fabri sen hem kalitenle hemde yüreğinle oynuyorsun o gözyaşlarını unutmadık unutmayacağız dostum adamsın.
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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