Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli

Sezon başında Kızılyıldız'dan 1,4 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu, fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.

Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 90, Osmanlıspor maçında 19, Beşiktaş maçında 11, Gaziantepspor maçında da 1 dakika forma şansı bulan sol kanat oyuncusu, son 13 maçta takımda yer alamadı.

A takımda son haftalarda kadroya girme şansı dahi bulamayan Ibanez, bordo-mavili takımın 21 yaş altı takımında oynamaya başladı.

Ibanez, 21 Yaş Altı Ligi'nde Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Bordo-mavili futbolcu, bu 5 maçta 450 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.

- Mas, firesiz gidiyor

Trabzonspor'un devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avroya transfer ettiği sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ise ligin ikinci bölümünde 9 lig maçının tamamında 810 dakika forma giydi.

Mas, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarının tamamında görev yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.

Mas, bordo-mavili forma altında ilk kez Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 24 Mart'ta Şili, 28 Mart'ta Bolivya ile yapacağı kampa davet edildi.

- Ibanez galibiyet, Mas yenilgi yaşayamadı

Trabzonspor'da Ibanez forma giydiği maçlarda galibiyet yaşayamazken, Emmanuel Mas ise yenilgi görmedi.

Ibanez'in forma giydiği 5 lig maçında bordo-mavililer, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Mas'ın oynadığı maçlarda ise Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.