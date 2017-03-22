 Sürat Kargo ile imzalar atıldı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ile imzalar atıldı

    Sürat Kargo ile imzalar atıldı
    Fırtına, ile sponsorluk anlaşması yaptı. Resmi siteden, MP Arena'da törenle imzaların atıldığı belirtilerek, "Kulübümüzle Türkiye'de kargo sektörünün yenilikçi ismi Sürat Kargo arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, iki büyük markayı 'Daha Sürat'li bir Fırtına' sloganıyla bir araya getiriyor" açıklamasını yapıldı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
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