 MP Arena’da top oynadılar – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    MP Arena’da top oynadılar

    MP Arena’da top oynadılar
    21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Down Sendromlu çocuklar forması ile Medical Park Arena'da futbol oynadı. Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor'un gerçekleştirdiği organizasyon ile sahaya çıkan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu da çocuklarla sahaya çıktı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
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