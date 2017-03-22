 Formamı özledim – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Formamı özledim

    Formamı özledim
    Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen Durica, artık tamamen iyileştiğini ve oynamak istediğini söyledi. 36 yaşındaki stoper, "Milli arada idman eksiğini gidereceğim. Rize maçında oynamak istiyorum" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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