 Fırtına'dan altyapı hamlesi – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Fırtına'dan altyapı hamlesi

    Fırtına'dan altyapı hamlesi
    uzun zamandır yürüttüğü altyapıyı geliştirme projeleri kapsamında dünyaca ünlü bir kulüple ortaklığa gidecek. Başkan projenin detaylarını açıklamasa da altyapıda forma giyen başarılı sporcuların yurt dışındaki dev kulüple antrenmanlara çıkması, oradaki eğitimleri de görmesi sağlanacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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