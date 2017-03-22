Fırtına’da büyük rekabet
Devre arasında Olcay, Medjani, Pereira, Mas ve Rodallega’yı transfer eden Trabzonspor’da her bölgede birçok alternatif var.
FORVETTE BÜYÜK ÇEKİŞME
Rodallega'nın gelmesiyle ilk yarıda 11 maçta görev yapan N'Doye önce kulübeye çekildi, ardından ise attığı gollerle yeniden kaptırdığı formasını geri aldı. Son iki maçında 3 gol kaydeden N'Doye formasını kolay teslim etmeyeceğinin mesajını verdi. Bordo-mavililerde ikinci yarıda N'Doye 3 gol ve 1 asist, Rodallega ise 1 gollük performans sergiledi.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:06
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 1
Yorum
Bence TS dan Estebani neden almiyorsunus ?
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Toplam 70
Yorum
VİDEO HAKEM GELECEK BAKALIM O ZAMAN NE DİYE AĞLAYACAKSINIZ. EN ÇOK CANI YANAN BEŞİKTAŞ. KAZANAN RENKLİLER AĞLAYAN RENKLİLER. METE NİN YAPTIĞINI GÖRDÜNÜZ.
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Toplam 1
Yorum
Bence 23 Macta 15 Gol yapan Adami nasil 7 Milyon € Dan asagi verdiniz
Fırtına’da büyük rekabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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