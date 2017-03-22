 Fırtına’da büyük rekabet – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Fırtına’da büyük rekabet

    Fırtına’da büyük rekabet

    Devre arasında Olcay, Medjani, Pereira, Mas ve Rodallega’yı transfer eden ’da her bölgede birçok alternatif var.

    Karadeniz ekibinde forma giymek artık daha da zor... Kalede Onur, lig maçlarının tamamında ilk 11'de görev yaparken; Esteban ve Uğur hazır bekliyor. Savunmada Uğur, Durica, Pereira ve Mas, Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği oyuncular. Medjani, Zeki, İbanez ve Mustafa Akbaş da ilk 11'i zorluyor. Yanal, Durica'nın yaşadığı sakatlık sürecinde 11'de görev verdiği Medjani'nin performansından memnun kaldı. Orta sahada ise Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Olcay, en çok süre alan isimler oldu. Özellikle ilk devre takımın beğenilen isimlerinden Bero, yaşadığı sakatlığın ardından formasını kaptırdı. Aytaç, Abdülkadir ve Yusuf Erdoğan da kenarda forma şansı bekleyen oyuncular arasında kaldı. Orta saha rekabetin en çok yaşandığı yer oldu.

    FORVETTE BÜYÜK ÇEKİŞME
    Rodallega'nın gelmesiyle ilk yarıda 11 maçta görev yapan N'Doye önce kulübeye çekildi, ardından ise attığı gollerle yeniden kaptırdığı formasını geri aldı. Son iki maçında 3 gol kaydeden N'Doye formasını kolay teslim etmeyeceğinin mesajını verdi. Bordo-mavililerde ikinci yarıda N'Doye 3 gol ve 1 asist, Rodallega ise 1 gollük performans sergiledi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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