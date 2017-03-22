 Derbi biletleri satışa sunuluyor – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Derbi biletleri satışa sunuluyor

    Derbi biletleri satışa sunuluyor
    'un Çaykur Rize maçının ardından oynayacağı derbisinin biletleri bu hafta satışa çıkarılacak. G.Saray derbisinde olduğu gibi Beşiktaş sınavına da taraftarların yoğun ilgi göstermesini bekleyen yönetim, bilet fiyatlarına da zam yapmayacak. Buna göre bilet fiyatlarının 40 TL'den başlaması bekleniyor.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
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