Deniz geliyor
Teknik direktör Ersun Yanal, Kayserispor ile sözleşmesi 2018’de bitecek olan Deniz Türüç’ün transfer edilmesi yönünde rapor verdi. Yönetim, Mustafa Akbaş + bir miktar para teklifi ile sarı-kırmızılıların kapısını çalacak.
OYUNCU SICAK BAKIYOR
Trabzonspor'un bu oyuncunun transferiyle ilgili olarak Kayserispor'un kapısını takas önerisiyle çalması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların özellikle Mustafa Akbaş'ı istediği ve bir miktar da para talep edebileceği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde bu transferin önünde herhangi bir engel bulunmadığı özellikle dile getiriliyor.
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAR - MERT AYDIN
Deniz futbol alyapısını Hollanda'da almış çok yetenekli bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanıyor ve oyuna hükmedebiliyor. Asist yapıyor ve gol atıyor. Dışarıdan görebildiğim kadarıyla büyük bir takımda oynayabilmesi için gerekli mental güce de sahip. Bu durum oyuncu kalitesiyle birleşince gideceği her takıma faydalı olabilecek bir oyuncu haline geliyor. Oyuna hükmedebilen ve skoru değiştirebilen bir oyuncu. Dolasıyla Trabzonspor'a da çok faydalı olabilecek bir isim. Ersun Yanal'ın onu istemesi sürpriz değil. Sonuçta kalite olarak gelecek sene olan 50. yılda bordo-mavili takıma önemli katkılar sağlayabilir.
TÜRKİYE VATANIM
Kayserispor ile 69 maça çıkan Deniz, 12 gol atıp 10 da asist yaptı. Hollanda Milli Takımı'ndan davet alan Deniz, "Benim için Türkiye daha önemli. Türkiye benim vatanım" diyerek onları reddetti.
DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?
Hollanda doğumlu 24 yaşındaki Deniz Türüç kariyerine Süper Lig takımlarından Kayserispor'da devam ediyor. Hollanda'nın Graafschap takımından Go Ahead Eagles'e transfer olan ve yıldızı parlayan Türk asıllı oyuncu, Temmuz 2015 yılında Kayseri'ye geldi. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 7 gol atıp, 9 asist yapan genç futbolcu, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a da seçildi.
Yunus Emre SEL
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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