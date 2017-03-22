 Daha bir şey görmediniz – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Daha bir şey görmediniz

    Daha bir şey görmediniz

    , ’un çok daha iyi olacağını, henüz yolun başında olduklarını söyledi.

    Teknik direktör , camiaya umut saçtı. Karadeniz ekibinin yakın gelecekte çok daha iyi bir seviyeye geleceğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Daha önce de söyledim, Trabzon şehri çok özel bir şehir. Futbolla yaşayan bir kent. Bu insanların ne istediğini benden daha iyi bilecek teknik direktör pek yoktur. Taraftarımızın yeni statla birlikte yeni bir enerji yakalaması, tekrar futbola dönmesi gerçekten de beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Benim istediğim, hayalini kurduğum atmosfere doğru hızla ilerliyoruz" dedi. Başarılı hoca şöyle devam etti: "Saha içinde ve dışında takımın güveni arttı. G.Saray karşılaşması ise kelimenin tam anlamıyla bu süreci taçlandıran bir maçtı. Ancak bu takımın potansiyeli daha iyilerini de yapmaya müsait. Bu daha başlangıç. Daha bir şey görmediniz. Çok daha fazlasını yapacağız."

    11 PUAN FAZLA ALDI
    Fırtına, geçen sezonun 25. haftasına oranla 11 puan fazla topladı. Geçen sezon 25 haftada 30 puanla 13. sırada kendine yer bulan , bu sezon aynı süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan elde etti.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Daha bir şey görmediniz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.