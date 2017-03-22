Daha bir şey görmediniz

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Ersun Yanal, Trabzonspor’un çok daha iyi olacağını, henüz yolun başında olduklarını söyledi.
11 PUAN FAZLA ALDI
Fırtına, geçen sezonun 25. haftasına oranla 11 puan fazla topladı. Geçen sezon 25 haftada 30 puanla 13. sırada kendine yer bulan Trabzonspor, bu sezon aynı süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan elde etti.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:03
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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