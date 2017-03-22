 Çöküşten yükselişe – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Çöküşten yükselişe

    Çöküşten yükselişe

    Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve ilk yarıyı 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, düşme hattının önünden çıkışa geçerek Avrupa kupasına katılma yolunda iddialı hale geldi.

    Bordo-mavililer, üçüncü sırada Galatasaray ile 5, dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile de arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

    RAKİPLERİNE FARK ATTI
    Süper ligin ikinci bölümünde yenilgi görmeyen tek takım olan , şampiyonluk adaylarına da bu süreçte fark attı. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde Beşiktaş'tan 3, Başakşehir'den 6, G.Saray ve F.Bahçe'den de 10 puan fazla toplamadı. Fırtına, Osmanlıspor ile Bursaspor'dan 18 puan daha fazla elde etti.

    8 BASAMAK BİRDEN ÇIKTI
    Ligin ikinci yarısında şaha kalkan Trabzonspor, sıralamada hızla yükseldi. Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, aldığı galibiyetlerle puanını 41'e çıkarırken 8 basamak yükselme başarısı gösterdi ve 5. sıraya kadar da tırmandı. Karadeniz ekibi, Avrupa hedefine bu süreçte iyice yaklaşmış oldu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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