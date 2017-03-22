Çöküşten yükselişe
Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve ilk yarıyı 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, düşme hattının önünden çıkışa geçerek Avrupa kupasına katılma yolunda iddialı hale geldi.
RAKİPLERİNE FARK ATTI
Süper ligin ikinci bölümünde yenilgi görmeyen tek takım olan Trabzonspor, şampiyonluk adaylarına da bu süreçte fark attı. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde Beşiktaş'tan 3, Başakşehir'den 6, G.Saray ve F.Bahçe'den de 10 puan fazla toplamadı. Fırtına, Osmanlıspor ile Bursaspor'dan 18 puan daha fazla elde etti.
8 BASAMAK BİRDEN ÇIKTI
Ligin ikinci yarısında şaha kalkan Trabzonspor, sıralamada hızla yükseldi. Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, aldığı galibiyetlerle puanını 41'e çıkarırken 8 basamak yükselme başarısı gösterdi ve 5. sıraya kadar da tırmandı. Karadeniz ekibi, Avrupa hedefine bu süreçte iyice yaklaşmış oldu.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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