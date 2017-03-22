 10 takıma bedeller! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    10 takıma bedeller!

    10 takıma bedeller!
    ve , 'un muhteşem çıkışında fark yaratan isimler oldu. Fırtına'nın ikinci yarıda attığı 117 şutun 41'inde (% 35) kilit pas Yusuf veya Şahan'dan geldi. İkinci yarıda takımın attığı 15 golün sadece dokuzunda ikiliden en az birinin gol veya asisti var. Yusuf 3 gol, 3 asist, Olcay 1 gol, 5 asistlik katkı yaptı. (12 gol) 2017'de ligde 18 takımın 10'u bu sayıyı geçemedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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