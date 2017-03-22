 1 numara Onur – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    1 numara Onur

    1 numara Onur
    Ligde 2017'deki 9 maçını da kaybetmeyen , kalesinde sadece 3 gol görerek zor olanı başardı. Bordo-mavililer kalelerinde her 3 maçta bir gol görürken, maç başına gol yeme ortalamasında Ajax ile beraber Avrupa'nın en iyisi oldu. Savunması da düzelen Trabzonspor, G.Saray'a 90 dakikada sadece iki isabetli şut attırdı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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