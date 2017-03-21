Zirveye dümen kırdı
2017'de Trabzon fırtınası esiyor...
SİHİRLİ DEĞNEK ETKİSİ
İlk yarıdaki zor günlerde Başkan Muharrem Usta'nın arkasında durduğu teknik direktör Ersun Yanal'ın Olcay, Mas, Pereira, Rodallega gibi nokta transferleri 2017'de bambaşka bir Trabzon'u ortaya çıkardı. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Trabzonspor, Avrupa yarışı için iddialı oldu.
F.BAHÇE'NİN ENSESİNDE
Ligin ilk yarısının lideri Başakşehir'den 18, Beşiktaş'tan 17, Galatasaray'dan 15 ve F.Bahçe'den 13 puanlık fark yiyen Trabzonspor, ikinci yarıda çıkışa geçti. Fırtına ikinci yarıda lider Beşiktaş ile puan farkını 14'e, ikinci Başakşehir ile 12'ye, üçüncü G.Saray ile 5'e ve dördüncü F.Bahçe ile 3'e indirdi.
GEÇEN SEZONU SOLLADI
Fırtına, geçen sezonun 25. haftasına oranla 11 puan fazla topladı. Geçen sezon 25 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 13. sırada kendine yer bulan Karadeniz ekibi; bu sezon aynı süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan elde etti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:23
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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