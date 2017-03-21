 Zirveye dümen kırdı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Zirveye dümen kırdı

    Zirveye dümen kırdı

    2017'de Trabzon fırtınası esiyor...

    Kâbus gibi ilk yarının ardından ikinci yarıdaki ayağa kalkan bordo-mavililer, 9 maçlık yenilmezlik serisi ile zirveye dümen kırdı. G.Saray zaferi ile başarısını taçlandıran Trabzon, 9 maçta 23 puan alıp, ikinci yarının lideri olurken, futbolu ile camiasına umut veriyor.

    SİHİRLİ DEĞNEK ETKİSİ
    İlk yarıdaki zor günlerde Başkan Muharrem Usta'nın arkasında durduğu teknik direktör Ersun Yanal'ın Olcay, Mas, Pereira, Rodallega gibi nokta transferleri 2017'de bambaşka bir Trabzon'u ortaya çıkardı. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan , Avrupa yarışı için iddialı oldu.

    F.BAHÇE'NİN ENSESİNDE
    Ligin ilk yarısının lideri Başakşehir'den 18, Beşiktaş'tan 17, Galatasaray'dan 15 ve F.Bahçe'den 13 puanlık fark yiyen Trabzonspor, ikinci yarıda çıkışa geçti. Fırtına ikinci yarıda lider Beşiktaş ile puan farkını 14'e, ikinci Başakşehir ile 12'ye, üçüncü G.Saray ile 5'e ve dördüncü F.Bahçe ile 3'e indirdi.

    GEÇEN SEZONU SOLLADI
    Fırtına, geçen sezonun 25. haftasına oranla 11 puan fazla topladı. Geçen sezon 25 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 13. sırada kendine yer bulan Karadeniz ekibi; bu sezon aynı süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan elde etti.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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