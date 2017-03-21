 Yusuf, Olcay’a emanet – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Yusuf, Olcay’a emanet

    Yusuf, Olcay’a emanet

    Teknik direktör Ersun Yanal, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu 'yı, 'a emanet etti.

    Yusuf ve Olcay'ı oda arkadaşı yapan Yanal, Olcay'a, "Yusuf'tan sen sorumlusun. Gelişimini birlikte tamamlayacağız" dedi. Galatasaray karşısında attığı gol sonrası sevinci kendisine sarılarak kutlayan oyuncusuna övgüler de yağdıran Yanal, "Yusuf çok iyi çalışıyor. Artık onun için 'oldu' diyebiliriz. Yusuf'un kesinlikle şımarmayacağını bildiğim için bu ifadeyi rahatlıkla kullanıyorum. O, bu takımda uzun yıllar forma giyebilecek bir isim. Sadece bu takımda değil A Milli Takım'da da büyük işler başaracağına inanıyorum" diye konuştu. Olcay da genç oyuncunun giyiminden, yediklerine kadar her konuda kendisine yol gösterme noktasında etkin rol oynuyor. Yusuf izninin önemli bir bölümünü de ile geçiriyor.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
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