Trabzonspor’da rekabet üst seviyede

Yapılan transferlerle birlikte yaşanan değişimin başarılı sonuçları da beraberinde getirdiği gözlendi. Alternatifli bir kadroya sahip olan bordo mavililerde futbolcuların sıkı rekabet içerisine girmesi teknik direktör Ersun Yanal'ın da elini güçlendirdi. Futbolcularının forma savaşından oldukça memnun kalan Ersun Yanal, takım içerisindeki bu çekişmeden ise Trabzonspor'un kazançlı çıkacağını belirtti.

HER MEVKİDE FORMA SAVAŞI

Bordo mavili takımda özellikle ikinci yarıda her mevkide forma savaşı veriliyor. Kalede Onur, lig maçlarının tamamında ilk 11'de görev yaparken Esteban ve Uğur, hazır vaziyette forma bekleyen isim oldu. Savunma hattında ikinci yarıda Uğur, Durica, Pereira ve Mas, teknik direktör Yanal'ın en çok tercih ettiği oyuncular arasında yer aldı. Medjani, Zeki, İbanez ve Mustafa Akbaş ile ilk 11'i zorlayan isimler oldu. Ersun Yanal'ın Durica'nın yaşadığı sakatlık sürecinde 11'de görev verdiği Medjani'nin performansından memnun kaldı. Milli arada Durica'nın dönecek olmasının savunma hattında rekabeti üst seviyeye çıkaracağı bildirildi.

Bu arada savunmada Pereira ile Uğur'un kart cezalısı olması nedeniyle teknik direktör Yanal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu bölgede zorunlu olarak değişikliğe gidecek.

EN ALTERNATİFLİ BÖLGE ORTA SAHA

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısında orta sahada ise Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Olcay Şahan, en çok süre alan isimler oldu. Özellikle ilk devre takımın beğenilen isimlerinden Bero, yaşadığı sakatlığın ardından formasını kaptırdı. Yanal'ın son 5 maçta yedek kulübesinde oturttuğu genç orta saha oyuncusunun yanı sıra Aytaç, Abdülkadir ve Yusuf Erdoğan da kenarda forma şansı bekleyen oyuncular arasında kaldı. Bordo mavililerin en alternatifli bölgesi olan orta saha rekabetin en üst seviyede yaşandığı bölge oldu.

FORVETTE N'DOYE İLE RODALLEGA ÇEKİŞMESİ

Devre arasında forvet oyuncuları Suk ile yollarını ayıran, Ramil ile Muhammet Demir'i de kiralayan Trabzonspor'da bu bölgede N'Doye ile Rodallega forma savaşı veriyor. Devre arasında Rodallega'nın transfer edilmesiyle birlikte ilk yarıda 11 maçta görev yapan N'doye önce kulübeye çekildi, ardından ise yükselen performansı ve attığı gollerle yeniden kaptırdığı formasını geri aldı. Son iki maçında 3 gol kaydeden N'Doye formasını kolay teslim etmeyeceğinin mesajını verirken Rodallega'da ilk 11 için N'Doye ile sıkı bir rekabete girdi. Bordo mavililerde ikinci yarıda N'Doye 3 gol ve 1 asist, Rodallega ise 1 gollük performans sergiledi.

REKABET ARTTI, İSTATİSTİKLER TERSİNE DÖNDÜ

Ligin ilk yarısında tarihinin en başarısız istatistiklerine imza atan Trabzonspor, 2'nci yarıda düzelme yoluna girdi. Devre arası transfer döneminde 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren bordo mavililer, ikinci yarıda ilk devreden daha fazla puan topladı, daha çok gol attı ve kalesinde daha az gol gördü. Trabzonspor ilk yarıda 18, ikinci yarıda ise 23 puan topladı. İlk yarıda 12 gol atıp, 20 gol yiyen bordo mavililer, ligin ikinci devresinde ise 15 gol attı, kalesinde sadece 3 gol gördü.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 25'nci haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından 3 günlük izine çıkan Trabzonspor'da hazırlıklar, yarın başlıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo mavililer, saat 19.00'da yapacağı antrenmanla ligin 26'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.