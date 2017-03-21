Trabzonspor’a yeni sponsor
Trabzonspor Kulübü, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının Medical Park Arena'da düzenlenen törenle imzalandığı belirtildi, "Kulübümüzle Türkiye'de kargo sektörünün yenilikçi ismi Sürat Kargo arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, iki büyük markayı 'Daha Sürat'li bir Fırtına' sloganıyla bir araya getiriyor" ifadelerine yer verildi.
ASBAŞKAN ÇUBUKÇU: "BAŞARI VE ŞANS GETİRECEK"
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:
"Sürat Kargo, sizlerin de bildiği gibi sektörünün en genç firmalarından biri. Çok kısa süre içinde önemli bir ivme yakalayarak kendi alanında başarılı bir konum elde etti. Onların bu dinamizmi ile Trabzonspor'un dinamizmi birbiri ile örtüşüyor. Ben, bu 2 güzide markanın birbirlerine başarı ve şans getireceklerine yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."
Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk ise şöyle konuştu:
"Spor kulüplerine destek vermeyi kendisine amaç edinmiş firmamız Sürat Kargo ve Türk futbolunun en önemli dört markasından biri olan Trabzonspor güçlerini birleştirdi. Birçok sektörde hizmet veren Sürat Kargo bugünden itibaren futbolda bir dev isim; Trabzonspor için taşımaya başlayacak. Diliyorum ki bu anlaşma her iki markayı da daha büyük başarılara taşıyacaktır. İmzalanan anlaşmanın her iki tarafa da yeni başarılar getirmesini diliyorum."
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:47
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Yorum
Peoblo CAVANDA VE TOLGAYI ISRARLA İSTEYEN RİKERİNG'İN HOCALIĞINI GÖRDÜK! TUDOR BANA GÖRE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR!. RİKERİNGE GÖSTERİLEN SABRIN SİNİ GÖSTERİN ŞU ADAMA ADAM TAKIMI YOKTAN VADEDİYOR TRABZON SPOR ERSUN HOCAYA 1 DEVRE SABRETTİ BU ADAM GERÇEKTEN ÇOK İYİ OLACAKTIR. SABREDİN GALATASARAY AİLESİ BU ADAM KENDİ TRANSFERLERİNİ YAPARSA GALATASARAY BENCE BÖYLE İDMANLAR İLE DURDURULAMAZ! SABIR...
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Yorum
bjk players Avrupada ve Ligte en iyi oynayan takım kim ? Bjk nın ayarında top oynayan varmı yavaş yavaş Ts Eee ? Sorun ne amaç BJKnin önünü kesmek mi ?
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Toplam 50
Yorum
SLİM TEMİZ/MERSİN "GALATASARAY,GALATASARAY OLALI BU KADAR ACİZ BİR YÖNETİM GÖRMEDİ;FUTBOLCULARIN KÖLESİ OLMUŞ;SNEIJDER BAŞKAN GİBİ;FATİH TERİM'İ BİLE HARCADI"
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