Trabzonspor istatistikleri tersine çevirdi
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının lideri pozisyonunda olan Trabzonspor istatistikleri tersine çevirdi.
İkinci yarının en az gol yiyen takımı oldu
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 20 gol gördü. En fazla gol yiyen takımlar arasında yer alan bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek en az gol yiyen takım oldu. Lig lideri Beşiktaş 7, Medipol Başakşehir 9, Galatasaray 12, Fenerbahçe ise ikinci yarıda kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer bu alandaki olumsuz istatistiğini düzeltmiş oldu.
Gol sorunu da çözüldü
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 11 gol atan Akhisar Belediyespor'dan sonra 12 golle ligin en az gol atan takımı olan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise 9 maçta 15 gol atarak gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı da çözdü. Bordo-mavililer genel toplamda 27 gole ulaştı. Bordo-mavili takımda 12 oyuncu golle tanıştı. Yusuf Erdoğan, N'Doye ve Uğur Demirok 4'er gol atarken, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Ekici 3 gol, Castillo ve Onazi 2 gol, Bero, Olcay, Okay, Rodallega ve Mas 1'er gol atan oyuncular oldu.
Averajını artıya çevirdi
Ligin ilk yarısını eksi 8 averajla kapatan Trabzonspor, ligin 23 haftasında 0 averaja ulaştı. Bordo-mavililer deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından eksi averajlardan artı 4 averaja geldi.
Galibiyette öne geçti
İlk yarıda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor'un, mağlubiyetleri galibiyetinden daha fazlaydı. Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte mağlubiyet çizgisini askıya alan Karadeniz ekibi, oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak genel toplamda galibiyetlerini 12'ye çıkartırken, beraberlik sayasını ise 5'e çıkardı. Bordo-mavili takımın mağlubiyet sayısı ise 8'de kaldı.
İlk yarıdan fazla puan topladı
Trabzonspor, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 18 puan toplarken, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta ise 23 puan topladı. Karadeniz ekibi böylelikte 16 maçta elde ettiği puanı 9 maçta geçerek önemli bir çıkışa imza attı.
İç ve dış sahada dengeyi kurdu
Karadeniz ekibi 16 haftalık bölümde iç sahada oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 11 puan toplamıştı. İkinci yarıdaki bölümde ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 topladı. Genel iç saha grafiğinde ise Karadeniz ekibi 21 puan topladı.
Bordo-mavililer dış sahada ise 16 haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. İkinci yarıda ise dış sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, 13 puan topladı. Genel dış sahada ise 20 puan toplayan Karadeniz ekibi hem iç saha da hem de dış sahada dengeli bir görüntü sergiledi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:57
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK İKİZİ TS PALA 61 : SEN KENDİNİ KURU FASULYEDEN Mİ ZANNEDİYORSUN. BJK NİN İKİZİ TS
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK--B. ŞEHİR KİM NE KONUŞURSA KONUŞSUN TÜRKİYE DE SENARYOSU YAZILMIŞ FUTBOL OYNANIYOR.KİM NE OLACAK HER ŞEY BELLİ BU SENARYO DA.
- THE END
Toplam 15
Yorum
Cenk Elbirliği ile bitirdiniz adamı şimdi mundar etmeye çalışıyorsunuz.Biten sizlersinizde ne koltuksa o koltuk bir türlü bırakıp gidemediniz
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