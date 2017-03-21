Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının lideri pozisyonunda olan Trabzonspor istatistikleri tersine çevirdi.

Ligin ilk yarısında aldığı başarısız saha sonuçlarıyla eleştirilerin hedefi olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısının başlamasıyla olumsuz tabloyu tersine çevirdi. Sezon başında yeniden yapılanmaya giderek yeni bir kadro kuran Trabzonspor, ilk yarıda beklemediği bir tablo ile karşılaştı. Devre arasını iple çeken Karadeniz ekibi, aksayan bölgelere nokta transferler yaptı. Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağlaması yükselişte önemli rol oynadı.



İkinci yarının en az gol yiyen takımı oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 20 gol gördü. En fazla gol yiyen takımlar arasında yer alan bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek en az gol yiyen takım oldu. Lig lideri Beşiktaş 7, Medipol Başakşehir 9, Galatasaray 12, Fenerbahçe ise ikinci yarıda kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer bu alandaki olumsuz istatistiğini düzeltmiş oldu.



Gol sorunu da çözüldü

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 11 gol atan Akhisar Belediyespor'dan sonra 12 golle ligin en az gol atan takımı olan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise 9 maçta 15 gol atarak gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı da çözdü. Bordo-mavililer genel toplamda 27 gole ulaştı. Bordo-mavili takımda 12 oyuncu golle tanıştı. Yusuf Erdoğan, N'Doye ve Uğur Demirok 4'er gol atarken, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Ekici 3 gol, Castillo ve Onazi 2 gol, Bero, Olcay, Okay, Rodallega ve Mas 1'er gol atan oyuncular oldu.



Averajını artıya çevirdi

Ligin ilk yarısını eksi 8 averajla kapatan Trabzonspor, ligin 23 haftasında 0 averaja ulaştı. Bordo-mavililer deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından eksi averajlardan artı 4 averaja geldi.



Galibiyette öne geçti

İlk yarıda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor'un, mağlubiyetleri galibiyetinden daha fazlaydı. Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte mağlubiyet çizgisini askıya alan Karadeniz ekibi, oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak genel toplamda galibiyetlerini 12'ye çıkartırken, beraberlik sayasını ise 5'e çıkardı. Bordo-mavili takımın mağlubiyet sayısı ise 8'de kaldı.



İlk yarıdan fazla puan topladı

Trabzonspor, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 18 puan toplarken, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta ise 23 puan topladı. Karadeniz ekibi böylelikte 16 maçta elde ettiği puanı 9 maçta geçerek önemli bir çıkışa imza attı.



İç ve dış sahada dengeyi kurdu

Karadeniz ekibi 16 haftalık bölümde iç sahada oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 11 puan toplamıştı. İkinci yarıdaki bölümde ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 topladı. Genel iç saha grafiğinde ise Karadeniz ekibi 21 puan topladı.

Bordo-mavililer dış sahada ise 16 haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. İkinci yarıda ise dış sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, 13 puan topladı. Genel dış sahada ise 20 puan toplayan Karadeniz ekibi hem iç saha da hem de dış sahada dengeli bir görüntü sergiledi.