 Tabii ki istedim – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Tabii ki istedim

    Tabii ki istedim
    Daha önce iki G.Saray derbisinde 3 gol atan ama son maçta suskun kalan Medjani, "Kazanmak önemliydi ve bunu başardık" dedi. Cezayirli savunmacı, "Tabii ki gol atmak isterdim ama olmadı. Müthiş bir yükseliş yakaladık" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:27
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