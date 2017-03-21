Tabii ki istedim

Daha önce iki G.Saray derbisinde 3 gol atan ama son maçta suskun kalan Medjani, "Kazanmak önemliydi ve bunu başardık" dedi. Cezayirli savunmacı, "Tabii ki gol atmak isterdim ama olmadı. Müthiş bir yükseliş yakaladık" diye konuştu.