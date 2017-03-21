 İstikrar abidesi Mas – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    İstikrar abidesi Mas

    İstikrar abidesi Mas
    Bordo-mavililerin devre arasında San Lorenzo takımından transfer ettiği , bordo-mavili ekibin değişmezi oldu. 9 Süper Lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan Arjantinli sol bek, "Burası tam anlamıyla futbol şehri ve insan bunu her an hissediyor" ifadesini kullandı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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