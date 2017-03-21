Hugo hırs küpü

Devre arasında Akhisar'dan alınan Hugo Rodallega, N'Doye'ye kaptırdığı formasını geri almak istiyor. Milli arada Ersun Yanal'ın gözüne girmeye çalışacak olan Kolombiyalı forvetin, performansını yükseltmek için özel çalışmalar yaptığı ifade edildi. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer almak isteyen oyuncunun, bu konuda Yanal ile de görüşerek, oynama noktasındaki arzusunu dile getirmesi bekleniyor.