 Hugo hırs küpü – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hugo hırs küpü

    Hugo hırs küpü
    Devre arasında Akhisar'dan alınan Hugo Rodallega, N'Doye'ye kaptırdığı formasını geri almak istiyor. Milli arada Ersun Yanal'ın gözüne girmeye çalışacak olan Kolombiyalı forvetin, performansını yükseltmek için özel çalışmalar yaptığı ifade edildi. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer almak isteyen oyuncunun, bu konuda Yanal ile de görüşerek, oynama noktasındaki arzusunu dile getirmesi bekleniyor.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hugo hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.