 Haydi sahne sizin – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Haydi sahne sizin

    Haydi sahne sizin
    Teknik direktör 'ın Çaykur Rizespor ile oynanacak lig maçı ile ilgili planları hazır... Tecrübeli hocanın, Çaykur Rizespor karşılaşmasında, kırmızı kart gören Uğur Demirok'un yerine Durica'yı, kart cezalısı durumuna düşen Pereira'nın yerine Zeki Yavru'yu, Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Matus Bero'yu hazırlayacağı vurgulandı. Milli arada bu futbolcular ile özel idmanlar gerçekleştirilecek.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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